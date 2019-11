Lindungi Tenaga Non ASN, BP Jamsostek Teken MoU dengan Pemkab Balangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menyelenggarakan penandatanganan MoU bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan pada November 2019 ini.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan kerjasama (PKS) antara BPJamsostek dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

"Sejak saat ini seluruh tenaga Non ASN Kabupaten Balangan telah terlindungi oleh program JKK dan JKM BPJS ketenagakerjaan," ucap Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Banjarmasin, Opik Taufik melalui keterangan pers kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ditambahkannya, Total tenaga kerja non ASN yang sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 3.708 orang.

Bupati Balangan, H Ansharuddi menyampaikan, dengan diikutsertakannya seluruh tenaga Non ASN di Kabupaten Balangan ke dalam program BPJS ketenagakerjaan, hal ini dapat melindungi seluruh tenaga non ASN di Kabuten Balangan terhadap resiko-resiko kerja.

"Sehingga seluruh tenaga non ASN di lingkungan Kabupaten Balangan merasa nyaman, tenang, dan aman dalam bekerja, hal ini akan meningkatkan kinerja dan loyalitas mereka," ujarnya.

Selanjutnya pada 2020, Pemkab Balangan berencana akan terus mengikutsertakan seluruh tenaga non ASN, dan dengan demikian kesejahteraan non ASN dapat ditingkatkan dapat terlindungi sesuai dengan amanat UU no 40 2004.

Kepedulian Pemkab Balangan terhadap kesejahteraan pekerja Non ASN di Kabupaten Balangan ini, juga menjadi salah satu visi dan misi Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)