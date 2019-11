LIVE RCTI! Link Live Streaming Torino vs Inter Milan di TV Online Liga Italia, Cek Link Beinsport 2

Live Streaming Torino vs Inter Milan di Live Streaming TV Online Liga Italia, Cek Live Streaming Beinsport 2 dan Siaran Langsung RCTI

Link Live Streaming Torino vs Inter Milan di RCTI + & Live Streaming Beinsports 2 bisa diakses via Live Streaming TV Online mulai Minggu (24/11/2019) dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming Torino vs Inter Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (24/11/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Torino vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 02.15 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI.

Link Live Streaming Torino vs Inter Milan di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com, RCTI + dan vidio.com premier (berbayar).

• SESAAT LAGI Live Mola TV! Live Streaming TV Online Man City vs Chelsea Link www.mola.tv Liga Inggris

• LINK Live Streaming TV Online Mola TV Flamengo vs River Plate Final Copa Libertadores 2019

• LINK Live Streaming TV Online Deontay Wilder Vs Luis Ortiz Tinju Kelas Berat WBC, Tak Live TV One

Jelang laga Torino vs Inter Milan, tim tamu tak akan diperkuat pemain bek sayap asal Ghana, Kwadmo Asamoah.

Pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera lutut dan tengah menjalani perawatan sejak awal November. Ia harus kehilangan 4 pertandingan.

Asamoah masih berupaya keras mengembalikan kebugaran dan kesehatannya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pelatih Antonio Conte tidak akan membawa Asaomah, Stefano Sensi, dan Roberto Gagliardini ke Torino.

Manajer kahot itu tak mau mengambil risiko atas kondisi kesehatan ketiga pemain itu. Karena dalam waktu dekat, Inter akan menghadapi partai krusial bertanding ke Slavia Praha pada laga Liga Champions.

Mantan pelatih Chelsea itu akan memasang Cristiano Biraghi sebagai bek sayap kiri sekali lagi menggantikan posisi Asamoah.

Saat ini Inter Milan berada di posisi kedua pada klasemen sementara Serie A dengan 31 poin. Hanya terpaut satu angka di belakang Juventus sebagai pemuncak Serie A.