Pererat Silaturahmi Rindam dan Disdik Kalsel Gelar Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) se Kalsel

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Resimen Induk Kodam (Rindam) VI/Mulawarman kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar lomba peraturan baris berbaris (PBB) se Kalsel, Sabtu, (23/11) hingga Minggu, (24/11).

Kegiatan yang dilaksanakan di Rindam VI/Mulawarman ini, diikuti 30 peserta dari 20 sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat se Kalsel.

Setelah menjalani serangkaian lomba, tampil sebagai juara pertama untuk katagori tingkat SMA sederajat yakni SMKN 1 Banjarmasin, Juara 2, SMAN 3 Banjarbaru dan Juara 3, diraih SMAN 1 Banjarbaru.

Untuk katagori SMP, juara satu diraih SMPN 1 Banjarbaru Tim C, Juara 2 SMPN 3 Banjarbaru Tim A dan Juara 3 diraih SMPN 7 Banjarmasin Tim B.

Kegiatan ini sebelumnya dibuka oleh Komandan Depo Pendidikan Bela Negara Letkol Inf Rinanggono pada Sabtu, (23/11) dan ditutup oleh Kepala Dinas Pendidikan Kalsel HM Yusuf Efendi, Minggu, (24/11)

"Kegiatan lomba peraturan baris berbaris (PBB) se Kalsel itu dilaksanakan

dalam rangka komunikasi sosial (komsos) Kreatif Rindam VI/Mlw TA 2019," kata Letkol Inf Rinanggono.

Disebutkannya dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi antar siswa, memupuk jiwa korsa, membentuk kepribadian pancasila, memupuk semangat cinta tanah air.

Serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang tangguh untuk dapat ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah sesuai tujuan pendidikan nasional.

Pihaknya berharap dengan kegiatan itu, para siswa dari berbagai sekolah bisa saling mengenal dan sama-sama belajar untuk meningkatkan wawasan mereka dengan ilmu dan keterampilan yang bernilai positif.

Sementara itu, para pemenang lomba PBB mendapatkan piagam, tropy dan uang pembinaan. Kegiatan ini juga didukung oleh PT Naga Sukses Traktor, PT PAMA Persada Nusantara, Bank Kalsel dan Bank BNI. (Rian)

Hasil Lomba PBB

*Katagori SMA

- Juara I SMKN 1 Banjarmasin

- Juara II SMAN 3 Banjarbaru

- Juara III SMAN 1 Banjarbaru

-Juara Harapan 1 SMKN 1 Kandangan

- Juara Harapan 2 SMAN 2 Banjarmasin

- Juara Harapan 3 SMAN 1 Gambut

- The best formasi SMKN 1 Banjarmasin

- The Best PBB SMKN 1 Banjarmasin

- The Best Pengibaran bendera SMAN1 Banjarbaru

- The Best Danton SMAN 3 Banjarbaru

- Juara Umum SMKN 1 Banjarmasin.

Katagori SMP

- Juara 1 SMPN 1 Banjarbaru Tim C

- Juara 2 SMPN 3 Banjarbaru Tim A

- Juara 3 SMPN 7 Banjarmasin Tim B

- Juara harapan 1 SMPN 1 Banjarbaru Tim A

- Juara harapan 2 SMPN 7 Banjarmasin Tim A

- Juara Harapan 3 SMPN 11 Banjarbaru Tim B

- The Best Formasi SMPN 1 Banjarbaru Tim B

- The Best PBB SMPN 3 Banjarbaru Tim A

- The Best Pengibaran bendera SMPN 1 Banjarbaru Tim C

- The Best Danton SMPN 1 Banjarbaru Tim C

- Juara Umum SMPN 1 Banjarbaru Tim C

Foto dari Humas Rindam VI/Mulawarman.