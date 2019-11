Gelaran Telkomsel Oh My Gig Hadirkan Girl Band KPop GFriend.

BANJARMASINPOST.CO.ID – Girl band KPop GFriend kembali menyapa penggemarnya di Indonesia, yang kali ini akan hadir dalam gelaran festival Oh My Gig yang diselenggarakan Telkomsel pada 7 & 8 Desember 2019 di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta.

Selain itu, keseruan yang berbeda dalam gelaran Oh My Gig hadirnya penampilan sejumlah artis dan band terkemuka di industri musik tanah air, para pegiat perfilman Indonesia, hingga para atlet e-sports profesional.

Vice President of Branding and Marketing Communications Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, Telkomsel senantiasa memberikan nilai tambah dalam menghadirkan keseruan menikmati layanan terdepan kepada seluruh pelanggan.

"Sejalan dengan komitmen Telkomsel yang senantiasa mendorong gaya hidup digital para pelanggan, Telkomsel menggelar acara Oh My Gig sebagai festival yang menggabungkan berbagai elemen gaya hidup digital yang saat ini diminati oleh pelanggan dalam satu pengalaman yang berbeda, mulai dari musik, film, hingga mobile games," ujarnya melalui siaran pers kepada Banjarmasinpost.co.id.

Pada festival yang diadakan selama dua hari ini, pelanggan akan disuguhkan dengan pengalaman musik, film, dan mobile games yang belum pernah ada sebelumnya.

Selain penampilan menarik dari girl band KPop GFriend, Oh My Gig juga akan dimeriahkan oleh penampilan terbaik artis dan band terkemuka dari Indonesia, seperti Padi Reborn, Jamrud, RAN, Mocca, Via Vallen, NTRL, Pusakata, The Overtunes, hingga Siti Badriah.

Untuk menambah keseruan, pelanggan Telkomsel yang beruntung pun berkesempatan untuk menyapa langsung para personel GFriend di dalam jumpa fans yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019.

Untuk mendapatkan kesempatan tersebut, pelanggan cukup menjadi follower akun Instagram @Telkomsel lalu menukarkan Telkomsel POIN dengan mengirim SMS dan mengetik GFRIENDFANS lalu kirim ke 777, kemudian mengikuti petunjuk lainnya sesuai dengan informasi syarat yang tersedia di akun Instagram @Telkomsel.

Nirwan lebih lanjut mengatakan, pelanggan yang datang juga dapat menikmati sesi nonton bareng sejumlah film Indonesia pilihan yang disertai kegiatan workshop, talkshow, hingga meet & greet dengan para sineas dan pegiat perfilman terbaik Tanah Air, seperti Lukman Sardi, Agni Narottama, Arief Ash Shidiq, hingga Lola Amaria.

Selain itu, akan ada keseruan kompetisi Mobile Legend dan juga PUBG dan kesempatan bermain bersama atlet e-sports profesional. Tidak lupa juga pelanggan yang hadir dapat menyaksikan para cosplayer bertanding di cosplay competition.

"Dengan didukung pengalaman digital terdepan dari Telkomsel, Oh My Gig diharapkan memberikan pengalaman hiburan yang mengakselerasikan gaya hidup digital. Telkomsel akan terus bergerak dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan gaya hidup digital pelanggannya senantiasa mengedepankan prinsip customer-centric agar memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan Telkomsel di seluruh Indonesia," pungkas Nirwan. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)