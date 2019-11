Jadi Pembunuh Nomor 1 di Dunia, Ini 8 Tanda awal Penyakit Jantung yang Patut Diwaspadai

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kasus serangan jantung tengah menjadi pembicaraan hangat di Kalimantan selatan. Pasalnya, serangan penyakit ini menyebabkan kematian beberapa pejabat di daerah ini.

Baru-baru ini, penyakit jantung ini juga menyebabkan Cecep Reza atau yang dikenal dengan Bombom di serial sinetron bidadari meninggal dunia.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memperkirakan hampir 735.000 orang mengalami serangan jantung setiap tahun di AS. Penyakit jantung membunuh hingga 610.000 orang Amerika setiap tahun.

Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Ada gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir.

Serangan jantung adalah keadaan darurat medis yang serius. Kondisi ini biasanya memengaruhi orang-orang yang obesitas, orang dengan diabetes, orang yang sedang menjalani diet yang buruk, secara fisik tidak aktif, dan mengonsumsi alkohol dalam jumlah tinggi.

Untungnya, serangan jantung dapat dicegah. Mendeteksi tanda-tandanya secara dini dapat membantu mengurangi risiko kematian.

Jika diperhatikan, sebenarnya ada tanda peringatan yang mungkin muncul bahkan berbulan-bulan sebelum serangan jantung terjadi.

CDC mengatakan hampir 47 persen dari semua kematian jantung mendadak di AS terjadi di luar rumah sakit.

Memantau tanda-tanda peringatan dan mencari perawatan dapat membantu meningkatkan peluang bertahan hidup. Berikut delapan tanda serangan jantung yang penting diketahui:

1. Detak jantung tak teratur

Detak jantung yang tidak teratur yang berlangsung 1 hingga 2 menit dapat mengindikasikan serangan jantung yang semakin dekat.