Live Streaming TV One - Jadwal Sriwijaya FC vs Persiraja & Persita vs Persik, Lolos Liga 1 2020

Live Streaming TV One Sriwijaya FC vs Persiraja Banda Aceh & Persita vs Persik di laga penentu ke Liga 1 2020.

Babak final Liga 2 2019 dan perebutan tiket promosi terakhir ke Liga 1 akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (25/11/2019).

Babak final Liga 2 2019 dan perebutan tiket promosi terakhir ke Liga 1 akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (25/11/2019).

Dua tim Liga 2 2019 telah memastikan diri akan promosi ke Liga 1 musim depan setelah melewati pertarungan panjang di semifinal.

Kedua tim tersebut adalah Persita Tangerang dan Persik Kediri.

Kedua kesebelasan berhasil lolos ke babak final Liga 2 2019 setelah mengalahkan lawan masing-masing, Sriwijaya FC dan Persiraja Banda Aceh, lewat adu penalti.

Persita Tangerang menghadapi Sriwijaya FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (22/11/2019) pukul 15.00 WIB.

Kedua tim hanya bermain imbang dengan skor kacamata dalam waktu normal 90 menit pertandingan.