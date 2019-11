Prediksi Sriwijaya FC vs Persiraja Perebutan Juara 3 di Siaran Langsung TV One, Lolos Liga 1 2020

Live Streaming Sriwijaya FC vs Persiraja di Perebutan Juara 3 Liga 2 2019, Siaran Langsung TV One dan Live Streaming TV Online

Siaran Langsung via Live Streaming Sriwijaya FC vs Persiraja di Perebutan Juara 3 Liga 2 2019 sekaligus tiket Liga 1 2020 tersaji via Live Streaming TV One dan Live Streaming TV Online.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi Sriwijaya FC vs Persiraja Banda Aceh jelang Final Liga 2 2019 antara Persita Tangerang vs Persik Kediri via Vidio.com dan akan Siaran Langsung TV One pada Senin (25/11/2019).

Live Streaming TV One dan Live Streaming Sriwijaya FC vs Persiraja di Perebutan Juara 3 Liga 2 2019 sekaligus tiket Liga 1 2020 dapat juga ditonton via Live Streaming TV One dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga Sriwijaya FC vs Persiraja Banda Aceh akan tayang di Siaran Langsung TV One dari di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali mulai pukul 15.00 Wib di TVOne, Laga Persita Tangerang vs Persik Kediri?

Sriwijaya FC yang harus menelan kekalahan lewat adu penalti melawan Persita Tangerang akan berhadapan dengan sesama tim terluka lainnya yakni Persiraja Banda Aceh yang mengalami hal serupa kala melawan Persik Kediri.

Melalui Riky, selaku media officer Sriwijaya, diperoleh informasi bahwa dalam press konferencenya siang tadi, kedua pelatih baik Kas Hartadi selaku pelatih Sriwijaya dan Hendri Susilo sebagai juru taktik Persiraja Banda Aceh berharap agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.

Kas Hartadi yang mengawali press konference mengatakan bahwa baik Sriwijaya maupun Persiraja, sama-sama tidak beruntung pada semifinal dan akan bertemu kembali pada perebutan posisi tiga.

Bertemu dengan Persiraja, Kas Hartadi mengajak pemainnya untuk melupakan kekalahan melawan Persita dan fokus pada pertandingan perebutan ketiga melawan Persiraja.

"Lupakan kekalahan kemarin dan fokus pada pertandingan besok, masih ada 1 kali lagi kesempatan,"ucap Kas mengulang pernyataannya kepada pemainnya di depan media yang dikutip dari Sripoku, Minggu(24/11/2019).

Ia juga mengatakan telah menekankan kepada pemainnya agar mengantisipasi permainan cepat yang akan disajikan para pemain Persiraja.