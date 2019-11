Raih Penghargaan World Branding Awards 2019-2020, Telkomsel Sabet Brand of The Year

World Branding Forum menobatkan Telkomsel sebagai Brand of The Year di ajang World Branding Awards 2019–2020 di London, Inggris, pada Kamis, (14/11/2019) lalu.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Telkomsel kembali meraih penghargaan tingkat internasional pada bidang telekomunikasi seluler.

World Branding Forum menobatkan Telkomsel sebagai Brand of The Year di ajang World Branding Awards 2019–2020 di London, Inggris, pada Kamis, (14/11/2019) lalu.

World Branding Forum menentukan penghargaan ini dari tiga penilaian yaitu Brand Valuation, Consumer Market Research dan Public Online Voting.

Direktur Marketing Telkomsel, Rachel Goh mengucapkan terima kasih kepada World Branding Forum atas penghargaan yang bergengsi.

"Merupakan kebanggaan bagi Telkomsel telah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional, yang mana hal ini menjadi bukti Telkomsel telah diakui sebagai perusahaan yang sejajar dengan perusahaan kelas internasional lainnya," ucapnya melalui siaran pers kepada Banjarmasinpost.co.id.

• Terungkap Alasan Erick Thohir Tak Angkat Ahok Jadi Dirut Pertamina, Mantan Veronica Tan Cocok Komut

• Bahaya Incar Raffi Ahmad yang Kerja Keras Saat Liburan, Suami Nagita Slavina Diingatkan Sosok Ini

• Marah Besar, Nikita Mirzani Pukul Asistennya Pakai Benda Ini, Ada Apa dengan Sohib Billy Syahputra?

Konsistensi Telkomsel yang menghubungkan sekitar 17.000 pulau di Indonesia, investasi terus dikeluarkan untuk pembangunan lebih dari 209.000 BTS dan pengembangan teknologi jaringan sekaligus memperkuat kualitas jaringan di tengah-tengah meningkatnya permintaan terhadap Layanan Data dari pelanggan.

“Jumlah pelanggan Telkomsel kini lebih dari 170 juta pada Kuartal III tahun 2019, dengan sekitar 112 juta di antaranya merupakan pelanggan data, sehingga membuat trafik data Telkomsel meningkat 55,2% YoY menjadi 4.785.500 TB," jelas Rachel

Sebagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia, Telkomsel saat ini juga telah mengembangkan Layanan Digital ke berbagai sektor sebagai bagian dari transformasi digital yang dilakukan.

Telkomsel juga konsisten dan sangat serius dalam melayani pelanggan di semua segmen tak terkecuali segmen Gen Z dengan meluncurkan produk baru yaitu by U beberapa waktu lalu.

Yaitu sebuah produk digital telco prabayar pertama di Indonesia yang menyediakan pengalaman digital end-to-end dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi.

Telkomsel bertransformasi menjadi digital telco company dengan memperluas portofolio Layanan Digital seperti Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Digital Advertising, Digital Banking, Big Data dan Internet of Things (IoT), serta terus mendorong berbagai inovasi digital dengan menyediakan platform yang berfokus pada pengembangan startup seperti The NextDev, Telkomsel Innovation Center (TINC) dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI).

Saat ini selain brand dari layanan seluler untuk pra bayar (simPATI, Kartu As, LOOP, dan By.U) serta pascabayar (KartuHALO), Telkomsel juga mengembangkan brand untuk sejumlah layanan digital baik untuk segmen B2C seperti Dunia Games, Mobile Banking, LinkAja, dan juga segmen B2B dengan lini brand seperti Telkomsel Enteprise, DigiAds, Fleersight Management dan lain sebagainya.

"Telkomsel akan terus meningkatkan bisnis layanan digital melalui inovasi dan kolaborasi pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Kami bangga terus melayani ratusan juta pengguna layanan selular di Indonesia melalui jaringan serta ragam produk dan layanan digital bagi kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Hal ini merupakan komitmen Telkomsel dalam bertransformasi menjadi digital telco company dalam membangun digital Indonesia." tutupnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)