Dua Pemuda Barabai Kedapatan Bawa Sabu Berat 1 Gram, Polisi Proses Sesuai Hukum. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI – Dua pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba dan Buser Satuan Reserse Kriminal Polres Hulu Sungai Tengah.

Dua orang pemuda ini yakni, Rizki (27) warga Desa Pelajau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Rindi (26) warga Jalan Surapati Kelurahan Barabai Timur.

Dari tangan keduanya polisi menemukan satu gram paket sabu.

Paket sabu ini berada di tangan Rizki sedangkan Rindi diamankan karena turut serta dan mengetahui pengedaran sabu yang dilakukan oleh Rizki.

Penangkapan terjadi pada Sabtu (23/11/2019) lalu pada pukul 16.15 Wita di Kompleks Bawan Permai Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dari tangan Rizki, polisi mengamankan satu paket sabu seberat satu gram, satu plastic klip warna bening, satu kotak rokok, dan satu unit smartphone berwarna hitam.

Sedangkan dari tangan Rindi, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone, satu unit sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi DA 6792 EL.

Kapolres HST, AKBP Sabana Atmojo, membenarkan penangkapan terhadap TSK dan berjanji akan memproses sesuai hukum yang berlaku.

“Keduanya dijerat dengan kasus Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Sub 132 Sub 127 hurup a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” bebernya.

(banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)