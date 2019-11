Ilustrasi - Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Hari Ini Pekan 5, Madrid vs PSG & Juve vs Atletico Live SCTV

Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Hari Ini, Match Day 5 Ada Real Madrid vs PSG dan Juventus vs Atletico Madrid Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2019/2020 Match Day 5 yang akan bergulir mulai malam ini Rabu (27/11/2019) dinihari akan dipanaskan sejumlah pertandingan big match seperti Real Madrid vs PSG, Juventus vs Atletico Madrid, Liverpool vs Napoli.

Seperti laga-laga sebelumnya, Liga Champions match day 5 kembali pun akan masuk ke jadwal siaran langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Ada dua laga Liga Champion yang dijadwalkan disiarkan lagsung SCTV, yakni Lokomotiv Moskva vs Leverkusen dan Juventus vs Atletico Madrid.

Laga Juventus vs Atletico Madrid diprediksi akan berlangsung menarik. Di grup D, Juventus masih menguasai puncak klasemen sedangkan Atletico di peringkat 2.

Rangkaian jadwal Liga Champion malam ini juga akan dipanaskan laga Real Madrid bakal menjamu PSG yang berada di puncak klasemen grup A.

Laga ini Real Madrid vs Paris Saint-Germain akan disiarkan langsung lewat Live Streaming Vidio.com.

Kemudian pertandingan tak kalah menarik adalah Liverpool vs Napoli yang akjan bergulir Kamis (28/11/2019) dinihari.

Pemuncak klasemen grup E Liverpool akan menjamu Napoli yang menempel ketat the reds.

Sedangkan Barcelona vs Dortmund menjadi laga panas di grup neraka, grup F.