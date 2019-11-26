SEA Games 2019
Link Live Streaming RCTI & TVRI Timnas Indonesia U-23 vs Thailand Sepak Bola SEA Games 2019 Hari Ini
Link Live Streaming RCTI & TVRI Timnas Indonesia U-23 vs Thailand Laga Pembuka Sepak bola SEA Games 2019 Hari Ini
Link Live Streaming RCTI & TVRI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand Laga Pembuka Sepak Bola SEA Games 2019 Hari Ini
BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung RCTI dan TVRI hari ini Selasa (26/11/2019) sajikan laga Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019.
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand di SEA Games 2019 dapat diakses lewat Live Streaming TV Online RCTI + dan Live Streaming TVRI.
Timnas U-23 Indonesia tergabung ke dalam Grup B bersama TImnas U-23 Thailand, Vietnam, Singapura, Laos, dan Brunei Darussalam.
Menjelang laga Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, pelatih tim gajah putih melontarkan kritikan keras kepada panitia SEA Games 2019 yang berlangsung di FIlipina tersebut.
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Kritikan itu ia lontarkan karena kurangnya insfraktruktur yang memadai untuk para tamu SEA Games 2019.
Akira Nishino mengatakan timnya menjadi salah satu korban ketidaksiapan panitia SEA Games 2019.
Pelatih asal Jepang itu mengungkapkan timnya harus berlatih di tempat tidak semestinya karena ada laporan lapangan yang akan dipakai itu masih dalam perbaikan.
Selain itu, timnya juga terkendala masalah makanan yang tentu saja ini merusak kompetisi sebelum pertandingan dimulai.
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Akira Nishino berharap agar ada segera perbaikan dari panitia SEA Games 2019.
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SEA Games 2019
Timnas U-23 Indonesia vs Thailand
Timnas U-23 Thailand
Timnas Indonesia U-23 vs Thailand
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