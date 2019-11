LINK Live Streaming TV Online Juventus vs Atletico Madrid Liga Champion, Live SCTV & Champions TV

Live Streaming Juventus vs Atletico Madrid Liga Champions, Siaran Langsung SCTV, Live Streaming TV Online dan Live Streaming Champions TV

Link Live Streaming SCTV Duel Juventus vs Atletico Madrid di Liga Champion tersaji dini hari ini. Juga di Live Streaming TV Online Vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Juventus vs Atletico Madrid di Liga Champions pada Rabu (27/11/2019) dini hari. Waktunya berbarengan dengan laga Real Madrid vs PSG via Live Streaming Champions TV.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Live Streaming SCTV akan menyajikan laga Juventus vs Atletico Madrid mulai pukul 02.50 WIB.

Siaran Langsung SCTV serta Link Live Streaming Juventus vs Atletico Madrid di Liga Champions dapat ditonton via Live Streaming TV Online Vidio.com premier platinum (berbayar). Live Streaming Champions TV ada laga Real Madrid vs PSG.

• LINK SCTV! Live Streaming Juventus vs Atletico Madrid Liga Champions, Live TV Online Champions TV

• LINK Live Streaming TV Online Real Madrid vs PSG, Live Champions TV Tak Siaran Langsung SCTV

• Tak Live SCTV! Live Streaming Man City vs Shakhtar Liga Champion, Link TV Online Champions TV

Juventus telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah sukses meraih kemenangan 2-1 atas Lokomotiv Moskva pada matchday keempat Liga Champions.

Meski demikian, Juventus tetap bakal mengincar poin penuh saat menjamu Atletico Madrid di Juventus Stadium.

Namun Ronaldo cs bakal tetap mengincar kemenangan demi memantapkan posisi mereka di puncak klasemen Grup D.

Ada dua kabar bagi Juventus jelang menghadapi Atletico Madrid pada matchday kelima Liga Champions.

Kabar baik bagi Juventus datang dari kembalinya sang megabintang Cristiano Ronaldo ke dalam susunan pemain inti.

Cristiano Ronaldo absen membela Juventus pada akhir pekan lalu ketika mereka menang 3-1 atas Atalanta akibat bermasalah pada bagian lututnya.