Postingan Krisdayanti Pasca Raul Lemos Bicara Perceraian, Ibu Aurel Hermansyah Disorot Adik Ahok BTP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan Krisdayanti pasca Raul Lemos bicara perceraian muncul. Ibu Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah disorot adik Ahok BTP, Fifi Lety Purnama.

Ya, rumah tangga Krisdayanti bersama Raul Lemos masih menjadi sorotan.

Kini Krisdayanti pamer kemesraan dengan Raul Lemos hingga banjir doa dari netizen.

Kehidupan rumah tangga Krisadayanti dan Raul Lemos seolah tak pernah sepi dari pemberitaan.

Sebelumnya adik Yuni Shara dan sang suami Raul Lemos ini sempat kompak menyinggung soal perceraian.

Seolah ingin membuktikan rumah tangganya dengan pengusaha kaya asal Timor Leste ini baik-baik saja, Krisdayanti kerap mengunggah kemesaraan dengan sang suami.

Seperti yang satu ini, lewat akun Instagram pribadinya, Krisdayanati memamerkan momen mesra dirinya dengan Raul Lemos.

Terlihat sang Diva dan suami sedang berada di dalam pesawat.

Kepada sang suami, adik kedua Yuni Shara ini menuliskan kalimat romantis.

"Love is in the air,