Rupiah Diprediksi Menguat Hingga Akhir Tahun di Level Rp 14.00an karena Faktor Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pengamat memprediksi rupiah akan menguat hingga akhir tahun dan bertahan di level kisaran Rp 14.000an karena faktor masuknya aliran modal investasi jangka pendek.

Dilansir dari Kompas.co, sampai dengan akhir tahun ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diproyeksikan akan menguat. Penguatan ini ditopang efek hot money atau aliran modal investasi jangka pendek yang masuk ke Indonesia cukup banyak.

"Sampai akhir tahun rupiah kemungkinan akan menguat karena hot money yang masuk cukup banyak ya dengan portofolio jangka pendek, jadi masih di sekitar Rp 14.000an," kata Ekonom INDEF Eko Listiyanto kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

Eko menyebut, faktor pelonggaran kebijakan moneter di AS yang masih berlanjut seiring dengan ekonomi AS yang kian lesu ikut memperkuat otot rupiah.

Namun dia mengingatkan, penguatan rupiah ini terbilang rentan. Karena banjirnya hot money justru bisa berbalik jadi bumerang.

"Saran saya kepada pembuat kebijakan yang harus hati-hati, apalagi suku bunga kita masih cukup tinggi dibanding negara lainnya sehingga seolah menarik," ungkapnya.

Hari ini kurs rupiah di pasar spot menunjukkan penguatan meski hanya tipis. Rupiah pagi berada di posisi Rp 14.082 per dollar AS atau naik 0,03 persen dibanding penutupan kemarin Rp 14.086 per dollar AS.

Penulis Kiki Safitri/Kompas

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hot Money Serbu Indonesia, Hingga Akhir Tahun Rupiah Diprediksi Menguat",