'Sakit Hati' Nikita Mirzani ke Agnez Mo yang Tak Akui Berdarah Indonesia, Teman Billy Bereaksi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - 'Sakit Hati' Nikita Mirzani Kepada Agnez Mo tak akui berdarah Indonesia, teman Billy Syahputra langsung bereaksi

Pernyataan kontroversial Agnez Mo yang tak mengakui dirinya berdarah Indonesia pada tayangan Youtube BUILD Series, beberapa hari lalu ternyata mendapat reaksi dari artis sekaligus teman Billy Syahputra, Nikita Mirzani.

Diberitakan Banjarmasinpost.co.i sebelumnya, Hal tersebut lantaran tersebar potongan pernyataan Agnez Mo yang sedikit kontroversial perihal garis keturunannya.

Agnez Mo mengaku dirinya tidak memiliki darah Indonesia dan hanya 'numpang' lahir saja.

Pengakuan Agnez Mo tak punya darah Indonesia itu terjadi saat diwawancarai disuatu acara bincang-bincang oleh seorang host.

Pemilik nama lengkap Agnes Monica Muljoto, lahir di Jakarta 1 Juli 1986, ini namanya langsung jadi pembicaraan di jagad digital seperti Twitter.

Bahkan hingga Selasa, (26/11/2019) siang, nama Agnez Mo masih menempati urutan 10 besar trending Twitter.

Pelantun lagu As Long As I Get Paid mengatakan itu saat diwawancarai Build Series by Yahoo belum lama ini.

Di acara tersebut, Agnez Mo berbicara banyak tentang single atau lagu terbarunya bersama musisi Amerika, French Montana yang berjudul 'Diamonds', dan juga tentang kehidupan pribadinya.

Dalam penggalan video yang viral itu, Agnez Mo mengatakan, sebenarnya dia tak memiliki darah asli Indonesia.