Sempat di Posisi Tidak Aman, Finalis Indonesian Idol 2019 Asal Banjarmasin Agseisa Lolos ke Top 13

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Finalis Indonesian Idol 2019 asal Banjarmasin yakni Agseisa Galuh Putri berhasil melewati babak Top 14 panggung spektakuler show, Senin (25/11/2019) malam.

Sedikit berbeda dari sebelumnya, saat tampil di panggung spektakuler Top 14 ini Agseisa berada di posisi yang tidak aman karena mendapat vote terendah.

Bahkan Agseisa berdiri bersama Olivia, saat pengumuman peserta ada yang akan pulang di antara mereka berdua.

Namun ternyata yang tereliminasi adalah Olivia.

Agseisa pun akhirnya bisa bergabung dengan finalis lainnya yang sudah dipastikan akan lolos ke babak selanjutnya usai pengumuman.

Saat tampil di Top 14, Agseisa yang jadi penampil ke 11 ini membawakan lagu berjudul Say You Won't Let Go (James Arthur).

Dan usai tampil membawakan lagu ini, Agseisa pun mendapat kritikan dari dewan juri yakni Judika dan juga Ari Lasso.

"Age (Agseisa, red) aku senang banget kamu bawakan lagu ini. Ini lagu yang penyanyi aslinya juga khas banget suaranya dan kamu bawain dengan cara kamu dan James Arthur nya hilang. Tapi masukan dari aku teknik wishpernya itu jangan dipakai seluruh lagu," katanya.

Sementara itu Ari Lasso memberikan masukan agar lebih jeli dalam melakukan pendekatan terhadap sebuah lagu agar mendapat hasil maksimal pula.

"Pendekatanmu dengan lagu barusan boleh diangkat topi karena secara personal. Tapi aku yakin dengan cara lebih tulus dengan cara lebih santai dengan pendekatan lebih lepas kamu bisa bawakan lagu ini dengan lebih menyentuh. Kesimpulannya Agseisa kamu harus bisa membedakan lagu mana yang kamu dekati dengan cara personal dan lagu mana yang harus kamu dekati dengan cara lebih bebas dan santai saja, karena kita tidak ragu dengan kemampuan teknik dan vokal kamu," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)