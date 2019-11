Sesaat Lagi Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand TV Online RCTI & TVRI SEA Games 2019

Sesaat Lagi - Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand via Live Streaming TV Online RCTI Plus & TVRI Laga Pembuka Sepak Bola SEA Games 2019 Hari Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran Langsung RCTI dan TVRI hari ini Selasa (26/11/2019) laga Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019.

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand di SEA Games 2019 dapat diakses lewat Live Streaming RCTI + dan Live Streaming TVRI.

Live Streaming TVRI bisa diakses melalui laman Live Streaming Usee TV yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 WIB.

Pemain senior di timnas U-23 Indonesia, Evan Dimas Darmono, berharap dapat bermain tanpa beban saat menghadapi Thailand pada laga pertama di Grup B SEA Games 2019.

• LINK SCTV! Live Streaming Juventus vs Atletico Madrid Liga Champions, Live TV Online Champions TV

• Klasemen Sepakbola SEA Games 2019 Usai Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, Skor Akhir 2-0

Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Rizal Memorial, Filipina, pada Selasa (26/11/2019).

Menghadapi Thailand yang dilatih oleh Akira Nishino, Evan Dimas Darmono sebagai salah satu pemain senior di skuat timnas U-23 Indonesia berharap rekan-rekannya tidak boleh tertekan.

Ya, Thailand menjadi salah satu pesaing timnas U-23 Indonesia di grup pada ajang SEA Games 2019 di Filipina selain Vietnam.

Timnas U-23 Indonesia tergabung di Grup B bersama Thailand, Laos, Singapura, Vietnam dan Brunei Darussalam.

• SKOR 2-0! Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019, Live Streaming RCTI, TVRI

• Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Thailand SEA Games 2019, Skor 1-0 Babak Pertama, Live TVRI & RCTI

• SKOR 1-0! Live Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, LINK UseeTV & TVRI Babak Pertama

• BERLANGSUNG LINK RCTI! Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, TV Online TVRI & UseeTV

Dilansir Bpost Online dari BolaSport.comuntuk menjaga kebugaran dan stamina, Evan Dimas dan kawan-kawan menjalani program latihan ringan di Stadion Rizal Memorial pada Senin (25/11/2019).