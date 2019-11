SKOR 1-0! Live Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, LINK UseeTV & TVRI Babak Pertama

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TVRI serta Live Streaming TV Online

Skor sementara jelang babak pertama berakhir 1-0! ! Link Live Streaming RCTI + Duel Timnas Indonesia U-23 vs Thailand dan Siaran Langsung TVRI serta Live Streaming TV Online Laga Pembuka Sepak Bola SEA Games 2019 Hari Ini dan saat ini di laman Live Streaming UseeTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TVRI hari ini Selasa (26/11/2019) menayangkan laga Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019 di laman Live Streaming Usee TV dan saat ini Sedang Berlangsung.

Siaran Langsung TVRI juga menayangkan duel Timnas Indonesia U-23 vs Thailand di SEA Games 2019 dapat diakses lewat Live Streaming RCTI + dan Live Streaming TV Online TVRI di laman Live Streaming UseeTV. Skor sementara 1-0 hingga babak pertama menit 20 dicetak Egy Maulana Vikri (3')

Selain Siaran Langsung RCTI laga Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand bisa disaksikan via Live Streaming TVRI via laman Live Streaming Usee TV yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 WIB.

• LINK SCTV! Live Streaming Juventus vs Atletico Madrid Liga Champions, Live TV Online Champions TV

• Klasemen Sepakbola SEA Games 2019 Usai Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, Skor Akhir 2-0

• SKOR 2-0! Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019, Live Streaming RCTI, TVRI

Indonesia langsung menekan pertahanan Thailand sejak peluit tanda babak pertama dibunyikan.

Tidak butuh waktu lama, tepatnya pada menit ke-3 Timnas U-23 Indonesia langsung unggul berkat gol yang dicetak Egy Maulana Vikri.

Memanfaatkan kemelut di depan gawang Thailand, Egy berhasil menyerobot bola dan melesatkan bola ke gawang Thailand.

Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia.

• Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Thailand SEA Games 2019, Skor 1-0 Babak Pertama, Live TVRI & RCTI

• BERLANGSUNG LINK RCTI! Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, TV Online TVRI & UseeTV

• Jadwal Tayang, H2H & Prediksi Real Madrid vs PSG Liga Champion Malam Ini, Live Streaming Vidio.com

• Prediksi & H2H Juventus vs Atletico Madrid Matchday 5 Liga Champion Malam Ini, Live SCTV - Vidio.com

Timnas U-23 Thailand berupaya keras menyamakan kedudukan. Namun rapatnya pertahanan Indonesia membuat gawang Indonesia masih aman.

Pada menit 15, peluang emas diperoleh Evan Dimas usai menerima umpan Egy Maulana Vikri.