LINK Live Streaming Champions TV Man City vs Shakhtar Donetsk, Tak Live TV Online SCTV Liga Champion

Manchester City harus tampil tidak dengan kekuatan penuh saat mengahdapi Shakhtar Donetsk.

Beberapa pilar utama Manchester City harus absen karena diterpa badai cedera.

Pemain Manchester City yang di maksud adalah Sergio Aguero, Aymeric Laporte, Leroy Sane, Oleksandr Zinchenko.

Menanggapi hal tersebut Pep Guardiola tak bisa memungkiri badai cedera yang dialami Manchester City.

Meskipun demikian Pep Guardiola mengaku tak terlalu memikirkannya.

"Begitulah adanya," ucap Pep Guardiola yang dikutip dari bbc.com melalui TribunWow.com