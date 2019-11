LINK SCTV! Live Streaming Valencia vs Chelsea & Barcelona vs Dortmund, Live TV Online Champions TV

Live Streaming Valencia vs Chelsea & Barcelona vs Dortmund, Live Streaming TV Online Champions TV dan Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Valencia vs Chelsea di Liga Champions pada Rabu (27/11/2019) dini hari. Waktunya berbarengan dengan laga Barcelona vs Dortmund via Live Streaming Champions TV.

Chelsea dan Valencia terlibat duel sengit di Grup H guna mengamankan satu tiket lolos ke fase knock-out Liga Champions.

Baik Chelsea dan Valencia memiliki peluang yang sama untuk lolos dengan mengalahkan satu sama lain.

Kedua tim saat ini memiliki poin yang sama yakni 7 poin, jumlah yang sama dengan pemuncak klasemen Grup H Ajax Amsterdam.

Valencia dan Chelsea sama-sama mencetak empat skor pada pertandingan Rabu, 6 November lalu.

Bedanya, Valencia menang telak atas Lille (4-1), sementara Chelsea berakhir imbang saat melawan Ajax di Stanford Bridge (4-4).

Frank Lampard hampir bisa menghadirkan full squad di timnya, namun ada juga beberapa pemain yang masih dirundung cedera.