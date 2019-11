LIVE SCTV! Live Streaming Barcelona vs Borussia Dortmund di Siaran Langsung TV Online Liga Champion

Live Streaming Barcelona vs Borussia Dortmund di Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Liga Champions

Link Live Streaming SCTV Barcelona vs Dortmund di Liga Champions tersaji dini hari ini via Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Barcelona vs Borussia Dortmund di Liga Champions pada Kamis (28/11/2019) dini hari.

Live Streaming SCTV dan Live Streaming TV Online menayangkan laga Barcelona vs Dortmund di Liga Champion.

Pertandingan via Live Streaming Barcelona vs Borussia Dortmund akan tayang via Siaran Langsung SCTV mulai pukul 02.50 Wib.

Musim ini, Barcelona tidak menampilkan permainan terbaik, sepakbola cepat, menyerang dan tajam, nampak hilang di permainan Barcelona.

Perubahan taktikal Ernesto Valverde membuat Barcelona bermain lebih ke dalam dan nyarisi minim kreatifitas.

Hal tersebut, membuat kursi Ernesto Valverde panas, bahkan rumor pemecatan santer sejak awal musim.

Menariknya, Barcelona, masih bermain dengan skema yang sama dan itu tergambar dari komentar valverde jelang laga ini.

"Cara terbaik meraih kemenangan adalah dengan mengkreasikan peluang dan membuat lawan tidak mendapatkan celah," buka Valverde di laman resmi UEFA.

"Apabila kami memiliki bola dan tidak mengkreasikan peluang ada sesuatu yang salah, kami akan bermain dengan cara kami untuk meraih kemenangan," lanjut mantan pelatih Atlethic Bilbao ini.