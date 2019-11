PDAM HSS Jadi Pelanggan Premium Silver PLN Kalselteng UP3 Barabai, Ini Kelebihannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Hulu Sungai Selatan, dilakukan PDAM Hulu Sungai Selatan.

Perusahaan pemasok air bersih tersebut melaksanakan kerjasama dengan PT PLN Kalselteng, dengan membuat nota kesepahaman dengan PT PLN Kalselteng Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Area Barabai, tentang pelayanan Khusus Premium Silvr kepada PDAM HSS

Penandatangan kerjasama tersebut dilaksanakan di Hotel Qiana Inn Kandangan, Rabu (27/11/2019) oleh Manajer UP3 Area Barabai Imam Ahmadi dengan Direktur PDAM HSS Arif Budiman. Penandatanganan juga disaksikan jajaran kedua belah pihak. Usai penandatanganan, dilanjutkan foto bersama.

Adapun bentuk kerjasama berupa Memorandom of Understanding tersebut, Manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rayon Kandangan, Dadin, kepada banjarmasinpost.co.id menjelaskan, dalam hal penyediaan listrik yang lebih andal dan maksimal, dengan adanya after sale service. Juga tidak dipasangnya, under frequency Relay (UFR) serta load curtailment pada PDAM.

“Bentuk kerjasamanya,dalam hal ini intake Malutu sebagai pelanggan premium silver dengan poin-poin yang sudah kami sebutkan tadi,”kata Dadin.

Mengenai tujuan kerjasama, disebutkan sebagai sinergi antara PLN dan PDAM dalam hal memberikan pelayanan maksimal terhadap kepentingan umum. Disebutkan, pasokan air bersih dari PDAM sedikit banyak sangat tergantung suplay listrik darai PLN.

“Dengan layanan premium menjanjikan suplay listrik yang lebih andal diharapkan pelayanan PDAM kepada masyarakat juga lebih meningkat. PDAM HSS untuk pasang baru intake Malutu adalah pelanggan premium pertama dengan daya 105 kilo Volt Ampere.

Terkait dampak pemadaman terhadap pelanggan premium? Dadin menjelaskan, jika akibat gangguan alam, tertap terdampak padam.

Tapi untuk pemadaman karena defisit daya atau terjadi gangguan frequensi, Inteke Malutu dipastikan aman.

“Yang jelas jika terjadi gangguan menjadi prioritas untuk recovery karena selain pelanggan premium, air bersih menyangkut kepentingan orang banyak,”pungkasnya. Sementara, Arif Budiman sendiri menyatakan, kerjasama ini sebagai komitmen PDAM meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat HSS. Dia berharap, kerjasama tersebut meningkatkan kinerja jajaran PDAM. (banjarmasinpost.co.id/hanani)