Store Manager Gramedia Veteran dan Qmall Imam Yulianto Bakal Percantik Tampilan Store dan Pameran

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mutasi manajer toko dalam lingkup kerja Toko Buku Gramedia di cabang Veteran Banjarmasin dan Qmall Banjarbaru, telah dilaksanakan awal November 2019.

Secara resmi acara penandatanganan serah terima jabatan telah dilakukan, berlangsung di Gramedia Veteran Banjarmasin, Rabu (27/11/2019).

Dalam acara serah terima, Store Manager Gramedia Veteran dan Qmall Banjarbaru yang lama yakni YS Heri Wibowo digantikan Store Manager baru dijabat Imam Yulianto.

Program kerja jangka pendek yang bakal dijalankan diungkapkan Imam akan memperbaiki internal store dan melanjutkan program yang sudah dijalankan Store Manager terdahulu.

"Sebelum di Banjarmasin, saya bertugas di Gramedia World Karawang. Yang mana secara tampilan berbeda, store di Banjarmasin masih tampilan lama. Hal ini menjadi program jangka pendek saya untuk membenahi tampilan interior store," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Diakuinya, kesan pertama bangga berada dan berkarir di store Banjarmasin, yang memiliki laba terbesar di regional V.

Selain perbaikan secara internal, pihaknya akan intens lakukan komunikasi ke beberapa pihak instansi dan pihak sekolah dalam upaya peningkatan penjualan.

Saat ini store Gramedia Banjarmasin telah memiliki tiga satelit atau tempat untuk gelar pameran. Imam mengatakan, akan lebih gencar ekspansi ke pameran-pameran dengan mendatangi tempat baru untuk mencari peluang.

"Yang terpenting ada Order from Store Gramedia GO karena memang di Gramedia pengadaan produk yang tidak ada di suati area, kami punya inventory yaitu inventory Matraman. Harapannya tidak ada lagi costumer yang tidak mendapatkan produk yang dicarinya, semua bisa terpenuhi di Gramedia GO," tukasnya.

Terkait target laba yang ingin direalisasikan, Imam menilai ada tren kecenderungan laba naik setiap tahunnya. Dia pun menargetkan laba naik 5 persen dari tahun sebelumnya.

Pada acara serah terima jabatan ini, turut dihadiri Regional Manager Area 8 Gramedia, Edi Hariadi, dan Danramil Banjarmasin Tengah, Tandra Chandra, serta seluruh staf Gramedia Veteran Banjarmasin. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)