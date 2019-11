Ahok Gagal Pimpin Pertamina Disebut Sosok Bukan Veronica Tan, Nasib BTP & Puput Nastiti Devi Dibahas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ahok Gagal Pimpin Pertamina Disebut Sosok Bukan Veronica Tan, Nasib Pernikahan BTP & Puput Nastiti Devi Dibahas

Sejak ditunjuk sebagai petinggi Pertamina, keseharian mantan suami Veronica Tan, Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok yang saat ini telah memperistri Puput Nastiti Devi makin disorot.

Sosok Selain hubungannya dengan sang istri, Puput Nastiti Devi maupun sang mantan istri, Veronica Tan, kiprah Ahok BTP di Pertamina juga wajib ditunggu.

Meski baru hitungan hari mantan suami Veronica Tan jadi petinggi Pertamina, namun ada saja pihak yang menyebut suami Puput Nastiti Devi, Ahok BTP gagal menjalankan tugasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok baru saja ditunjuk oleh Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Ahok telah resmi dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, menggantikan Tanri Abeng pada Senin (25/11/2019) kemarin.

Pelantikan Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina ini tentunya disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat, salah satunya Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Melansir laman Kompas.com, Indef mengharapkan bahwa Ahok dapat melakukan pengawasan yang lebih baik agar rantai bisnis dari hulu hingga hilir lebih efisien.

Artinya, Ahok diminta untuk meningkatkan produksi minyak dengan menemukan cadangan-cadangan baru, dan mengoptimalisasi kilang agar bisa memenuhi kebutuhan BBM, sehingga bisa mewujudkan BBM satu harga untuk masyarakat.

Ahok juga diminta untuk memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar B30.