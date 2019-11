Buang Sampah ke TPA Regional, Batola Kalsl Keluarkan Rp2,5 Miliar Per Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Biaya tipping fee atau retribusi layanan pengolahan sampah dari Kabupaten Batola ke tempat pembuangan akhir (TPA) regional di Gunung Kupang Banjarbaru pada 2020 mendatang diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar lebih.

“Iya Rp2,5 miliar tersebut termasuk BBM, gaji sopir dan biaya perawatan truk untuk kota ini yang diperkirakan per tahunnya mencapai Rp1 miliar per tahun,” kata Kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Kebersihan Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Batola, Supardi, Rabu (27/11/19).

Supardi memperkirakan biaya buang sampah, BBM, gaji sopir dan biaya perawatan truk menuju TPA regional itu mencapai Rp2 juta per hari atau Rp2,5 miliar per tahun, Biaya per tahun tersebut cukup besar dan jadi beban bagi Kabupaten Batola.

“Pemkab sudah menganggarkan biaya buang sampah, BBM, gaji sopir dan biaya perawatan truk menuju TPA regional. Namun jumlahnya belum mencapai Rp2,5 miliar. Takutnya, kalau langsung menganggarkan sebesar, dikuatirkan duitnya tidak terpakai semua,” katanya.

Dirinya melakukan estimasi melakukan penganggaran sampai delapan bulan buang sampah ke TPA regioal Banjarbaru. Jika dana yang dianggarka tidak mencukupi, maka Pemkab Batola akan menambah anggaran sampai Rp2,5 milir di APBD perubahan 2020.

“Saya perkirakan Banjarbakula (Kota Banjarmasin-Kota Banjarbaru-Kab Banjar-Kab Barito Kuala-Kab Tanah Laut) baru akan bisa membuang sampah ke TPA regional pada awal Maret 2019,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho).