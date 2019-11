Ilustrasi - Link Live Streaming Astana vs Manchester United di Liga Europa, Siaran Langsung TV Online SCTV

Live Streaming SCTV Astana vs Manchester United (Astana vs Man United) di Liga Europa dapat diakses malam ini, tersaji juga di Live streaming TV Online Vidio.com premier gold and platinum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Astana vs Manchester United vs Partizan (Astana vs Man United) di Europa League tersaji pada Jumat (29/11/2019) dini hari.

Siaran langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com Astana vs Man United (Astana vs MU) dijadwalkan berlangsung mulai pukul 01.30 WIB, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari Instagram SCTV.

Link Live Streaming TV Online Astana vs MU dapat diakses via Live streaming TV Online Liga Europa di Usee TV & Vidio Premier Gold atau Platinum (berbayar).

Pertandingan Astana vs Manchester United akan berlangsung di Stadion Astana Arena.

Saat ini Manchester United memuncaki klasemen sementara grup L dengan jumlah poin 10 dari empat pertandingan.

Sedangkan tuan rumah FC Astana berada di posisi buncit klasemen Liga Eropa 2019/2020 dengan belum meraih satu poin pun.

Misi pasukan Setan Merah adalah membuktikan mereka sebagai salah satu kandidat juara.

Di laga terakhir, MU meraih kemenangan beruntun atas Partizan, dan mereka dipandang sebagai favorit terkuat.

Manchester United hanya mencari hasil imbang untuk dapat lolos ke fase knockout. Sedangkan kemenangan akan membuat mereka jadi juara Grup L.