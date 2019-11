LINK Live Streaming TV Online UseeTV Timnas U-23 Indonesia vs Singapura, Live RCTI & TVRI SEA Games

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Singapura di SEA Games 2019, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TVRI serta Live Streaming TV Online

Link Live Streaming RCTI + Duel Timnas Indonesia U-23 vs Singapura dan Siaran Langsung TVRI serta Live Streaming TV Online Laga Pembuka Sepak Bola SEA Games 2019 Hari Ini di laman Live Streaming UseeTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TVRI hari ini Kamis (28/11/2019) menayangkan laga Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Singapura di SEA Games 2019 di laman Live Streaming Usee TV.

Siaran Langsung TVRI juga menayangkan duel Timnas Indonesia U-23 vs Singapura di SEA Games 2019 dapat diakses lewat Live Streaming RCTI + dan Live Streaming TV Online TVRI di laman Live Streaming UseeTV.

Selain Siaran Langsung RCTI laga Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Singapura bisa disaksikan via Live Streaming TVRI via laman Live Streaming Usee TV yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila mulai pukul 19.00 WIB.

• Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Singapura SEA Games 2019, Skor 0-0 Babak Pertama, Live TVRI & RCTI

• SKOR 0-0! Live Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Singapura, LINK UseeTV & TVRI Babak Pertama

• BERLANGSUNG Link RCTI! Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Singapura, TV Online TVRI & UseeTV

Manajer Timnas U-23 Indonesia, Sumardji, meminta anak-anak asuhnya jangan meremehkan Timnas U-23 Indonesia.

Sumardji mengatakan kondisi para pemain Timnas U-23 Indonesia saat ini sedang bersemangat. Sebab, pada laga pertama, skuat asuhan Indra Sjafri itu meraih kemenangan dua gol tanpa balas melawan juara bertahan, Thailand.

“Kondisi anak-anak saat ini sedang membaik dan mereka semakin bersemangat untuk melawan Singapura,” kata Sumardji dilansir Bpost Online dari BolaSport.com.

Lebih lanjut Sumardji meminta kepada skuat Garuda Muda untuk melupakan kemenangan melawan Thailand. Hal tersebut agar Timnas U-23 Indonesia meraih tiga poin melawan Singapura.

Sumardji juga yakin Singapura akan tampil maksimal melawan Timnas U-23 Indonesia. Sebab, skuat asuhan Fandi Ahmad itu belum mendapatkan kemenangan setelah di laga pertama hanya bermain imbang tanpa gol melawan Laos.