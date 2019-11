NEWSVIDEO : Petshop di Banjarmasin Berikan Layanan Plus-plus, Ini Syaratnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - MEMILIKI hewan peliharaan tentu sangat menyenangkan. Selain menjadi hiburan saat sedang bersantai di rumah, hewan peliharaan tak jarang menjadi karib untuk berbagi suka duka.

Namun, kerepotan bisa saja terjadi terutama saat hendak bepergian jauh. Meninggalkan hewan peliharaan di rumah tentu akan menimbulkan kekhawatiran jika tidak ada yang bertanggung jawab menjaganya.

Hal inilah yang menjadi peluang bisnis bagi para pengusaha jasa penitipan hewan. Seperti halnya kota-kota besar lain, di Banjarmasin saat ini kian menjamur usaha penitipan hewan. Salah satunya seperti Family Petshop di Jalan Cemara, Banjarmasin, Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin Utara.

Petshop ini tidak hanya menyediakan layanan penitipan hewan, tapi juga layanan plus plus lainnya. Jangan salah, layanan plus plus yang dimaksud ini mulai dari memandikan kucing yang dititipkan, grooming, vitamin, hingga pembersihan saat buang air. Hanya, hewan yang diterima masih terbatas pada jenis kucing.

"Syarat untuk bisa dititipkan, si kucing tidak dalam keadaan hamil besar, karena saat beranak dikhawatirkan anaknya ada yang mati, dan kami tidak ingin disalahkan atas hal itu. Kemudian juga akan dicek kesehatannya dari gusi, jika ada bintik-bintik merah maka kucing tersebut sedang sakit," jelas Owner Family Petshop, Novan.

• Seminar Produk dan Pameran Kewirausahaan D-3 Farmasi UMB, Harapkan Mahasiswa Bisa Buka Peluang Usaha

• MUI HST Sempat Keluarkan Fatwa Terkait Ajaran Nasrudin, Sudah Menyimpang Sejak 2003

• Ini Pekerjaan Nasrudin Sebelum Punya Pengikut dan Diduga Menyebarkan Ajaran Sesat di HST

Ditambahkannya, psikologis kucing yang hamil besar cukup berbahaya. Mereka bisa membenturkan kepalanya sendiri dan melukai karyawan petshop yang hendak merawat atau memandikan.

Masih dalam kondisi flu namun tetap lincah, kucing bisa dititip, sama halnya kucing yang ada jamur dan kutu akan dipisah. Setiap harinya, Family Petshop yang beroperasi mulai pukul 10.00 Wita menerima penitipan ataupun sekadar grooming kucing.

Sebelum digrooming kucing dicek kesehatannya, lalu kukunya dipotong dan matanya dibersihkan. Setelah itu dimandikan dan digrooming. Khusus kucing berjamur ada shampo khusus dan diberi obat. Kemudian selesai mandi bulu kucing dikeringkan lanjur diberi parfum.

"Pakan harus dari si pemilik kucing, karena menghindari alergi atau pakan yang kurang cocok. Fasilitas lainnya kami sediakan kandang dan pasir," kata dia.

Bagi kalangan milenial atau siapapun yang ingin membuka usaha jasa penitipan hewan ini, Novan pun memberikan tips.

“Yang paling utama, mereka harus sayang binatang,” tandasnya.

Tarif penitipan dibanderol Rp 20.000 per kucing per hari apapun jenis kucingnya. Ada promo setiap 7 hari penitipan gratis grooming reguler. Sedangkan layanan grooming reguler seharga Rp 50.000 dan grooming khusus Rp 60.000.

Tidak setiap hari penitipan dan grooming ramai, namun pada momen tertentu seperti libur Lebaran dan tahun baru umumnya jumlah kucing yang dititipkan membeludak sehingga Novan terpaksa menolak sebagian kucing. (banjarmasinpost.co.id)