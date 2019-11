SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming TV Online Bali United vs Persib Liga 1 2019 di Vidio.com

Live Streaming Bali United vs Persib Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online

Putaran pertama lalu Persib Bandung dipermalukan di kandang sendiri di Stadion Si Jalak Harupat oleh Bali United dengan skor 0-2.

Gol Stefano Lilipaly digandakan Ilija Spasojevic membuat Persib kalah kedua kalinya di kandang sendiri saat itu di Liga 1 2019.

Kapten Persib, Supardi tegas bahwa kali ini timnya datang dengan mentalitas berbeda ke kandang Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Pertandingan melawan Bali United ini akan dilakoni Persib dengan penuh optimisme.

"Perbedaannya sekarang mental pemain sudah mulai terbentuk. Mulai terasa karena statistik putaran kedua ini cukup baik dan cukup bagus, dan itu mempengaruhi mental pemain," tegas Supardi dikutip Bpost Online dari laman resmi Liga 1 2019.