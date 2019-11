SKOR 0-0! Live Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Singapura, LINK UseeTV & TVRI Babak Pertama

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Singapura di SEA Games 2019, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TVRI serta Live Streaming TV Online

Skor Sementara jelang babak pertama berakhir adalah 0-0! Link Live Streaming RCTI + Duel Timnas Indonesia U-23 vs Singapura dan Siaran Langsung TVRI serta Live Streaming TV Online Sepak Bola SEA Games 2019 Hari Ini di laman Live Streaming UseeTV dan saat ini Sedang Berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TVRI hari ini Kamis (28/11/2019) menayangkan laga Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Singapura di SEA Games 2019 di laman Live Streaming Usee TV. Hingga menit 25 babak pertama, skor masih 0-0

Siaran Langsung TVRI juga menayangkan duel Timnas Indonesia U-23 vs Singapura di SEA Games 2019 dapat diakses lewat Live Streaming RCTI + dan Live Streaming TV Online TVRI di laman Live Streaming UseeTV.

Selain Siaran Langsung RCTI laga Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Singapura bisa disaksikan via Live Streaming TVRI via laman Live Streaming Usee TV yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila mulai pukul 19.00 WIB.

• SKOR 2-0! Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Singapura di SEA Games LIVE RCTI, Gol Osvaldo Haay & Asnawi

• Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Singapura SEA Games 2019, Skor 0-0 Babak Pertama, Live TVRI & RCTI

• SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming TV Online Bali United vs Persib Liga 1 2019 di Vidio.com

• BERLANGSUNG Link RCTI! Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Singapura, TV Online TVRI & UseeTV

Kedua tim menunjukkan permainan menyerang sejak menit-menit awal babak pertama.

Singapura yang unggul dalam postur tubuh lebih sering mengandalkan bola-bola lambung untuk menusuk pertahanan Indonesia.

Namun rapatnya barisan menyebabkan peluang yang tercipta masih belum berbuah gol.

Singapura mendapatkan peluang pada menit 16 melalui tendangan bebas tepat di depan gawang.

Sepakan Lionel Tan mengarah ke gawang, namun beruntung Nadeo dengan cekatan mampu menepis bola sehingga hanya menimbulkan sepak pojok.

Hingga menit 25, skor Timnas Indonesia vs Singapura masih sama kuat 0-0.