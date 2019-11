All You Cat Eat di Swissbell Hotel Banjarmasin, Promo Makan Siang Sepuasnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kali ini Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin kembali hadir dengan konsep terbaru dengan mengangkat tema All You Can Eat.

Promo ini menjadi gelaran makan siang rutin dari Senin sampai Jumat pukul 11.30 Wita– 15.00 Wita di Jukung Lounge Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin.

"Promo makan siang dengan konsep buffet makan sepuasnya ini ditawarkan dengan harga Rp. 40.000,00 nett per orang," kata Aditya Pramana Putra, Public Relation Swissbell Hotel Borneo Banjarmasin, Jumat (29/11/2019).

Promo rutin ini, lanjut dia, diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan pilihan tempat makan siang yang nyaman dan berkualitas dengan harga kompetitif di Kota Banjarmasin.

Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin yang berlokasi strategis di pusat kota akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengadakan makan siang bersama kolega maupun keluarga.

Untuk Info dan Reservasi

0511 3271 111 atau

0811 5007 768, instagram @swissborneobjm

Facebook @swissbelhotelborneobanjarmasin.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)