Keistimewaan Rasulullah SAW

Oleh: KH Husin Naparin

BANJARMASINPOST.CO.ID - RABIUL Awal 1441 H, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW telah berakhir. Sebulan penuh umat Islam menyambut kelahiran beliau, itulah makna maulid; kita bukan memperingati tanggal kelahiran beliau seperti halnya hari ulang tahun lahirnya seseorang.

Memperingati hari ulang tahun seseorang, istilahnya idul-milad. Nabi SAW adalah figur dengan segala kesempurnaan berperangai. Aisyah RA ditanya; Kaifa kaana khuluquhu shallallaahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlaknya Rasul SAW? Beliau menjawab, kaana khuluquhul-qu’aan. Akhlak Nabi SAW itu adalah Alquran” (HR Muslim).

Sudahkah kita mengenal Nabi SAW yang menjadi uswah (panutan) kita? Wa innaka la’alaa khuluqin adziim, Dan sesungghnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS 68/4).

Dalam nadham al-Syamail al-Syarifah digambarkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nadham ini disebutkan di dalam Kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah karangan Syekh al-Nawawi al-Bantani; disebutkan siapapun yang istiqamah membaca nadham ini akan selamat dan terhindar dari mara bahaya.

Yaitu: Lam yahtalim qath thaha muthlaqan abada – maa tatsa’aba ashlan fi madazzamani.

Rasulullah tidak pernah mimpi basah (keluar sperma), beliau tidak pernah menguap sepanjang masa.

Jika demikian, berarti Rasulullah SAW tidak pernah mengkhayal sebelum tidur, otak dan benak beliau selalu memikirkan umat. Beliau selalu segar dan tegar, sehingga tidak ada waktu untuk menguap. Orang yang menguap menandakan hidup dalam kemalasan, ujung menguap adalah kantuk dan tidur.

Minhud-dawaabu lam tahrub - wamaa waqa’at dzubabatun abadan fi jismihil-hasani.

Tidak pernah satu hewanpun yang menjauh dari beliau, dan lalat tidak pernah hinggap di tubuh beliau yang tampan itu.