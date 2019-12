Delapan Tim Melaju ke Babak Delapan Besar di Turnamen Futsal Wartawan Antardesk

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sempat tertahan di awal penyisihan Tim Futsal Wartawan Olahraga Satu Rasa Journalis Sport akhirnya bisa melangkah maju ke babak selanjutnya Turnamen Futsal Wartawan Antardesk bertajuk "PWI Adaro Cup 2019" Minggu (1/12/2019).

Berlaga di Borneo Futsal Banjarmasin tim olahraga yang berada di grup D di tahan tim Pemko Banjarmasin dengan skor 2-2 di asal laga.

Beruntung di laga kedua Idris dan kawan kawan melumat tim desk DPRD kota Banjarmasin dengan skor telak 5-2.

Bahkan tim asuhan Nina Megasari ini sempat unggul dulu 4-0 melalui gol Jamal dua gol, Idris, dan Ucok. Di babak kedua tim menutup laga dengan 5-2.

Meraih empat poin sudah cukup bagi tim Satu Rasa Journalist Sport menggenggam satu tiket lolos ke babak selanjutnya menghadapi Banjarbaru yang di gelar Sabtu (7/12/2019) pagi.

"Sebenarnya kami masih memiliki pemain potensial Fajar yang baru berumur 20 tahun. Sayang dilaga ini harus absen karena terbentur batasan umur minimal 23 tahun. Seharusnya jika ajang silaturahmi tanpa batasan umur untuk mencari pemain muda potensial," kata Ahmad Yani koordinator pemain tim Olahraga.

Selain tim Journalist Sport tujuh tim lainnya lolos ke babak selanjutnya. Setelah menjadi juara dan runner up grup yakni tim desk Poltabes Banjarmasin, Pemko Banjarmasin, Polda Kalsel, tim Ekonomi, Pemprov Kalsel, DPRD Provinsi Kalsel dan Banjarbaru.

Kejuaraan tahunan ini dibuka langsung gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor yang didampingi Kadispora Kalsel Hermansyah, Ketua PWI Kalsel M Helmi dan perwakilan pimpinan PT Adaro.

"Ajang ini sangat baik untuk silaturahmi bagi kara wartawan di Kalsel semoga bisa berjalan lancar dan menjunjung tinggi fair play," kata Sahbirin yang akrab disapa Paman Birin.

Setelah melangsungkan beberapa laga penyisihan kemudian dilanjutkan pembukaan dan eksibisi antara tim Paman Birin Melawan tim eksekutif PT Adaro.

Jadwal Sabtu (7/12/2019)

1. Poltabes Banjarmasin vs Pemko Banjarmasin,

2. Polda Kalsel vs tim Ekonomi

3 Pemprov Kalsel vs DPRD Provinsi Kalsel

4. Tim Olahraga vs Banjarbaru.

(Banjarmasinpost.co.id/khairil rahim)