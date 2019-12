LINK Bein Sports 2! Live Streaming TV Online Parma vs AC Milan Liga Italia, Tak Siaran Langsung RCTI

Live Streaming Parma vs AC Milan di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2 namun Tak Siaran Langsung RCTI

Berikut Link Live Streaming Bein Sports 2 Parma vs AC Milan yang bisa diakses mulai Minggu (1/12/2019) malam ini via Live Streaming TV Online.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Beinsports 2 untuk tayangan via Live Streaming Parma vs AC Milan di Liga Italia yang akan tersaji malam ini.

Siaran Langsung Live Streaming Bein Sports 2 ataupun Live Streaming TV Online laga Parma vs AC Milan akan dimulai pada pukul 20.50 WIB.

Link Live Streaming Parma vs AC Milan di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Beinsports 2 yang disediakan via beinsports.com

AC Milan, bakal menjalani laga tandang dengan bertandang ke markas Parma, Stadion Ennio Tardini

AC Milan yang tengah berada di urutan 12 di klasemen sementara bakal mengeluarkan performa terbaiknya pada laga pekan ke-14 setelah hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir.

Sedangkan Parma bertengger di posisi 8 dengan koleksi 18 poin, hanya selisih 7 poin dari zona Liga Champions.

Prediksi Parma vs AC Milan :

Head to head Parma vs Milan (5 Pertemuan Terakhir)

20-04-2019 Parma 1-1 Milan (Serie A)