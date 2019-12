Ilustrasi - Link Live Streaming Juventus vs Sassulo di Bein Sports 2 Liga Italia Minggu (1/12), Misi Jauhi Inter

Live Streaming TV Online Beinsports 2 laga Juventus vs Sassulo di Liga Italia yang akan berlangsung Minggu (1/12/2019) malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Live Streaming Juventus vs Sassulo di Liga Italia yang akan tersaji malam ini di Bein Sports 2.

Siaran langsung Live Streaming Beinsports 2 Juventus vs Sassulo akan dimulai pada pukul 18.20 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagramBein Sport Indonesia.

Link Live Streaming Juventus vs Sassulo di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Bein Sports 2 yang disediakan via beinsports.com namun tidak masuk agenda Siaran Langsung dan Live Streaming RCTI.

Juventus akan menghadapi Sassuolo di Stadion Allianz pada giornata ke-14 Liga Italia, Minggu (1/12/2019) pukul 18.20 WIB.

Pertandingan yang tergolong mudah bagi Juventus mengingat jarak peringkat yang cukup jauh dengan sang lawan Sassuolo.

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, berduel dengan Diego Godin dalam laga kontra Inter Milan di Giuseppe Meazza, Minggu (6/10/2019). (TWITTER.COM/INTER)

Dikutip Bpost Online dari Bolasport, Juventus saat ini berada di puncak klasemen sementara Liga Italia sedangkan Sassuolo berada di peringkat ke-14 di klasemen.

Si Nyonya Tua dihadapkan dengan jadwal padat yang menguras stamina para pemainnya.

Mereka baru saja menghadapi Atletico Madrid di ajang Liga Champions pada Selasa (26/11/2019).

Meski demikian, Juventus tetap mengincar kemenangan demi menjauh dari kejaran Inter Milan yang menempel ketat di klasemen sementara.