LINK MOLA TV! Sesaat Lagi Live Streaming Man United vs Aston Villa Liga Inggris, Tak TV Online TVRI

Live Streaming Manchester United vs Aston Villa Liga Inggris, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

Sesaat Lagi! Link Live Streaming Mola TV Manchester United vs Aston Villa ( Man United vs Aston Villa ) di Pekan 14 Liga Inggris dapat diakses malam ini via Live Streaming TV Online dan bukan tayang di Live Streaming TVRI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Manchester United vs Aston Villa ( MU vs Aston Villa) di Liga Inggris pekan 14 tersaji malam ini di Live Streaming MolaTV di www.mola.tv namun tidak dapat via Siaran Langsung TVRI dan Sesaat Lagi Sedang Berlangsung.

Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Man United vs Aston Villa (Man United vs Aston Villa) di ajang Liga Inggris 2019, Minggu (1/12/2019) pukul 23.30 WIB namun tak tayang di Live Streaming TVRI.

Link Live Streaming Manchester United vs Aston Villa ( MU vs Aston Villa ) di Liga Inggris 2019 dapat diakses via Live Streaming MolaTV di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online www.mola.tv namun tanpa tayang di Siaran Langsung TVRI.

• BERLANGSUNG Live Mola TV! Live Streaming TV Online Man United vs Aston Villa, Tak Live TVRI

• LIVE Bein Sports 1! Link Live Streaming Atletico vs Barcelona di Liga Spanyol, Kejar Real Madrid!

• Klasemen Sepakbola Sea Games 2019 Usai Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam, Skor Akhir 1-2

• Daftar Perolehan Medali SEA Games 2019 Hingga Minggu (1/12) Malam, Kemenpora: Indonesia Tambah Emas

Jelang laga MU vs Aston Villa, Urusan mencetak gol masih menjadi masalah bagi Ole Gunnar Solskjaer dan Manchester United di Liga Inggris musim 2019-2020 ini.

Sejauh ini di 13 pertandingan yang sudah dilakoni, Man United baru mencetak 19 gol. Marcus Rashford menjadi pemain yang paling banyak menyumbang dengan 7 gol.

Sedangkan pemain depan lainnya, Anthony Martial dan Daniel James, baru mengemas tiga gol sejauh ini.

Akan tetapi hal tersebut tidak lekas membuat Solskjaer meminta strikernya untuk mencetak lebih banyak gol.

Ia malah mengatakan jika tidak akan memasang target gol untuk para pemainnya.

"Saya tidak akan memasang target gol untuk Marcus Rashford, Anthony Martial atau pemain lainnya karena itu kontra-produktif," ucap Solskjaer seperti dikutip BolaSport.com dari Mirror.