Sesaat Lagi Live Mola TV! Live Streaming TV Online Norwich vs Arsenal, Siaran Langsung TVRI

Arsenal memecat Emery pada Jumat (29/11/2019) lalu dan Freddie Ljungberg ditunjuk sebagai pelatih sementara.

Ljungberg pun mulai memandu latihan Arsenal pada Sabtu (30/11/2019) pagi.

Dikutip dari Metro, kabar pemecetan Unai Emery disampaikan kepada para pemain Arsenal sebelum sesi latihan dimulai.

Ljungberg mengakui bahwa dia kesulitan mengembalikan fokus pikiran para pemain seusai Emery dipecat.

"Ini tidak aneh tapi ada sedikit kesedihan di sana. Kami memiliki pelatih yang melatih kami untuk waktu yang lama," kata Ljungberg.

"Dia (Emery) adalah pelatih yang baik dan juga staf pelatih lainnya yang tiba-tiba menghilang membuat para pemain merasa sedih," lanjutnya.