Dua Band Asal HSU Kalsel Masuk 9 Pemenang Cipta Lagu Anti Korupsi, Bakal Nyanyi di Depan Gedung KPK

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sucom dan INA band, Komunitas yang biasa disebut Suhu Community berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan, Masuk dalam 9 pemenang Festival Cipta Lagu Anti Korupsi yang diadakan Oleh KPK RI,

Sucom dengan Judul lagu Korupsi Bikin Sakit Hati, dan INA Band dengan Judul lagu sudah lah Pak, berhasil menyisihkan 100 lebih peserta seluruh Indonesia.

9 band Pemenang karyanya akan masuk dalam album Suara Anti korupsi 2019 dan band pemenang akan membawakan lagunya di depan gedung KPK RI di jakarta pada tanggal 6 Desember 2019.

Adapun personil Sucom terdiri dari Rezka Ersafatyori (Vocal) Reno Affrian (Guitar 1) Ridha (Guitar 2) Daniel Maulana ( Drum) Deffi Rezky (Bass) Erwin Maulana (Keyboard).

Adapun personil INA Band Leni (Vocal) Egus. J. A. Rivilla (Guitar) Iwan Suhada (Bass) Fahriazi(Keyboard)

Reno Affrian salah satu personil band sucom mengatakankan Festival Suara anti korupsi sudah dikirim pada tahun 2017. dan tahun 2019 diumumkan 9 pemenang dari seluruh Indonesia yang mengikuti,.

Selanjutnya, 9 pemenang akan masuk dalam album kompilasi sura anti korupsi dan akan tampil live di depan gedung KPK RI.

"Kedua lagu tersebut merupakan ciptaan Egus J. A. Rivilla, Alhamdulillah kita 2 band bisa menjadi pemenang dan mudah-mudadahan dapat mengharumkan Kalimantan Selatan dan membawa semangat kita sama Semua warga Kalimantan Selatan juga ikut memerangi Korupsi,"ungkapnya.

Grup Band INA Band masuk dalam 9 pemenang festival cipta lagu anti korupsi yang diadakan oleh KPK RI (istimewa)

Dia menambahkan bahwa personil Socum dan INA terbilang unik karna terdiri dari beberapa profesi mulai dari Dosen, ASN, Notaris, Karyawan Swasta, Wirausaha, dan Perawat yang semuanya sama Semangat memerangi Korupsi.

Berikut 9 pemenang Lomba cipta lagu Suara anti Korupsi oleh KPK RI :

1. The Bad (Madiun)

2. The A tem (Bandung)

3 Sucom (HSU-Kalsel)

4. Siline Scool ( Bandung)

5. INA (HSU-Kalsel)

6. Delirama (Madiun)

7. Red Pecil (Yogyakarta)

8. The Chue X Band ( Cianjur)

9. Ibob and The gaganas(Yogyakarta)

Festival cipta lagu anti korupsi yang diadakan oleh KPK RI (istimewa)

Bagi yang ingin yang menikmati lagunya bisa di akses pada Kanal KPK RI atau YouTube dengan Katagore Festival Suara anti Korupsi. (*)