Tribun Jual Beli

Tribun Jual Beli : Global Filterindo Spesialis Depo Air Isi Ulang, Dicari Tenaga Sopir

Tribun Jual Beli : Global Filterindo Spesialis Depo Air Isi Ulang, Dicari Tenaga Sopir

BANJARMASIN

PERLENGKAPAN RT

FILTER AIR
GLOBAL FILTERINDO. Spcialist Depo Air Isi Ulang, Water Treatment,UV-RO (Reverse Osmosis),Alkaline Bio-Mineral/Energi,Ozon,Extra OKSIGEN O2 Std DEPKES RI,Byk Bns S.part Lkp. Hrg Mulai 16jt C/K. Hub.0511-3268289/0816212 136/0811503331 PIN BBM D94 A2544
22751-0

LOWONGAN KERJA

SOPIR
Dibutuhkan Segera Supir, Persyaratan : 1. Pend Min SMA, 2. Memiliki SIM B2 Umum, 3. Melampirkan SKCK yang berlaku. Kirim Lamaran ke : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21A Pasar Lama Banjarmasin Tengah
22869-7

MOBIL DIJUAL

TOYOTA
Dijual NAV 1 / Baby Alphard thn’ 2013 Km. 45rb mesin Ok, Kaki Empuk Hitam a/t 250 Jta Nego Hub 081347571350
22855-3

BANJARBARU

RUPA-RUPA

lain-lain
Pusat penjualan Lampu Jalan Solar Cell Tenaga Matahari di Banjarbaru Hub 0811-5111-287
22252-3

Informasi ini juga bisa didapat di harian Banjarmasin Post

Tags
Tribun Jual Beli
Global Filterindo
banjarmasinpost.co.id
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Editor: Royan Naimi
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