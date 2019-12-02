Tribun Jual Beli
Tribun Jual Beli : Global Filterindo Spesialis Depo Air Isi Ulang, Dicari Tenaga Sopir
Tribun Jual Beli : Global Filterindo Spesialis Depo Air Isi Ulang, Dicari Tenaga Sopir
BANJARMASIN
PERLENGKAPAN RT
FILTER AIR
GLOBAL FILTERINDO. Spcialist Depo Air Isi Ulang, Water Treatment,UV-RO (Reverse Osmosis),Alkaline Bio-Mineral/Energi,Ozon,Extra OKSIGEN O2 Std DEPKES RI,Byk Bns S.part Lkp. Hrg Mulai 16jt C/K. Hub.0511-3268289/0816212 136/0811503331 PIN BBM D94 A2544
22751-0
LOWONGAN KERJA
SOPIR
Dibutuhkan Segera Supir, Persyaratan : 1. Pend Min SMA, 2. Memiliki SIM B2 Umum, 3. Melampirkan SKCK yang berlaku. Kirim Lamaran ke : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21A Pasar Lama Banjarmasin Tengah
22869-7
MOBIL DIJUAL
TOYOTA
Dijual NAV 1 / Baby Alphard thn’ 2013 Km. 45rb mesin Ok, Kaki Empuk Hitam a/t 250 Jta Nego Hub 081347571350
22855-3
BANJARBARU
RUPA-RUPA
lain-lain
Pusat penjualan Lampu Jalan Solar Cell Tenaga Matahari di Banjarbaru Hub 0811-5111-287
22252-3
Informasi ini juga bisa didapat di harian Banjarmasin Post
|Dicari Staf Akunting, Kehilangan Surat Tanah, Dijual Murah Tanah di Sei Besar, Jual Baby Alphard
|Info Hilang Surat Tanah, Dijual Tanah di Banjarbaru, Jual Baby Alphard 2013 dan Perlengkapan RT
|Dijual Baby Alphard 2013 Banjarmasin, Spesialis Deo Air Isi Ulang, Sedia Rak Gudang, Dicari Sopir
|Lowongan Pekerjaan Dicari ADM Keuangan dan Sopir, Info Kehilangan BPKB
|Dijual Baby Alphard di Banjarmasin, Lowongan Pekerjaan ADM dan Kepala Produksi, Info Kehilangan