BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Persib vs Persela Liga 1 2019, Live TV Online Vidio.com

Live Streaming Persib Bandung vs Persela Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online di Vidio.com

Persib Bandung akan menjamu Persela Lamongan di Stadion Si Jalak Harupat, Kota Bandung.

Jelang laga ini, Persib Bandung selaku tuan rumah dipastikan tidak akan diperkuat oleh penyerang andalannya, Ezechiel N’Douassel dalam laga nanti.

Ezechiel terpaksa harus absen melawan Persela lantaran sang pemain harus menjalani hukuman kartu merah yang ia dapatkan di laga sebelumnya melawan Bali United.

Selain Ezechiel yang harus absen, Persib juga dipastikan tidak akan diperkuat oleh Dedi Kusnandar yang masih mengalami cedera.

Kabar baik yang menghampiri Persib jelang laga tersebut adalah bisa dimainkannya kembali Achamd Jufriyanto.

Pemain yang akrab disapa Jupe tersebut telah kembali pulih dari cedera dan berpeluang bermain sejak menit awal lawan Laskar Joko Tingkir.