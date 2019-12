'Pamrih' Choi Siwon pada Raffi Ahmad & Nagita Slavina Saat Bertemu, Boy William 'KW' Minta Imbalan

BANJARMASINPOST.CO.ID - 'Pamrih' Choi Siwon pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat bertemu di Korea Selatan. Rafathar sempat tolak ini. Boy William 'KW' minta imbalan ini.

Beberapa waktu lalu, saat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berlibur ke Korea Selatan mereka bertemu dengan salah satu anggota boyband Super Junior yakni Choi Siwon atau Siwon.

Bukan pertemuan biasa, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad juga mendapatkan kesempatan membuat video kolaborasi Youtube bersama Siwon.

Melansir tayangan Youtube RANS Entertainment, Selasa (3/12/2019) diketahui Raffi dan Gigi berkunjung ke SM COEX Artium.

Di sana pula orangtua Rafathar itu bertemu dengan penyanyi yang kerap disebut mirip dengan artis Indonesia, Boy William.

Dalam video itu, tampak Nagita Slavina bersama rombongan dan ditemani Siwon mengujungi SM COEX Artium.

Mereka berkeliling satu per satu tempat di gedung tersebut.

Hingga kemudian mereka sampai di tempat makan es krim dalam gedung itu.

"Ada es krim Aa, do you want some ice cream" Nagita Slavina menawarkan es krim untuk Rafathar.

Mendengar tawaran Nagita ke Rafathar, Siwon lantas menawarkan es krim itu pada bocah tersebut.