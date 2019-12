Hotel Rodhita Banjarmasin Sediakan Promo Akhir Tahun 2019, Ada harga Khusus untuk Deluxe Room 

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang akhir tahun Hotel Rodhita Banjarmasin menyediakan promo paket kamar Superior di harga Rp. 750.000,-nett/RN dan Rp. 800.000,-nett/RN untuk tipe Deluxe Room.

"Ini sudah termasuk sarapan pagi dan buffet makan malam untuk 2 orang," kata Efi Naysila, Asistant Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (4/12/2019).

Bagi yang menginap, lanjut dia, akan mendapatkan kupon doorprize.

"Karena kami menyediakan beberapa doorprize menarik. Kami menyajikan buffet prasmanan dengan menu western (barat)," tandasnya.

Ditambahkan Efi, perayaan malam tahun baru pihaknya akan mengambil tema Country Night Party.

"Acara ini kami adakan di outdoor parkiran hotel," tandasnya.

Bagi yang ingin reservasi kamar atau meja angkringan di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 08125138079.

"Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami Stay With Us Fell More Than At Home," kata dia.

Hotel Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah Kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)