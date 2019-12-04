Liga 1 2019
LINK Persipura vs PSIS Semarang Live Streaming TV Online Usee TV & Vidio.com Liga 1 2019 Sore Ini
Link Persipura vs PSIS Semarang Live Streaming TV Online Usee TV & Vidio.com pekan 30 Liga 1 2019 Sore Ini
Link Persipura vs PSIS Semarang Live Streaming TV Online Usee TV & Vidio.com pekan 30 Liga 1 2019 Sore Ini
BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming TV Online Vidio.com dan Usee TV sore ini sajikan laga Persipura vs PSIS Semarang Rabu (4/12).
Siaran Langsung via Live Streaming Usee TV dan Live Streaming Vidio.com antara Persipura vs PSIS Semarang di Liga 1 2019 dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB.
Link Live Streaming Persipura vs PSIS Semarang bisa diakses lewat tautan yang tersedia di bagian berita ini.
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Persipura akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Delta. Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat.
Pada pertandingan ini, Persipura sebagai tuan rumah, haus menang.
Pasalnya, selama lima pertandingan terakhir, tim berjuluk Mutiara Hitam itu belum pernah menang sekalipun.
Sementara itu, PSIS akan berjuang habis-habisan untuk mencuri poin.
Ya, tim berjuluk Mahesa Jenar itu ingin mengamankan posisi mengingat saat ini berada di urutan ke-14 dengan 37 poin.
Menjelang pertandingan tersebut, pelatih kepala Persipura, Jacksen F. Tiago, lebih menekankan ke aspek psikologis pemain.
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