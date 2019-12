Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani Raih Wali Kota Entrepreneur Award 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU-Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani meraih penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 2019 dari MarkPlus. Inc pada pelaksanaan MarkPlus Conference 2019 di Jakarta, Rabu, (4/12).

Penghargaan ini diserahkan oleh Hermawan Kertajaya sebagai Founder of Innovation Network of Asia (INA) dan Founder of Asia Marketing Federation (AMF).

Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah mulai dari Bupati, Wali Kota dan Gubernur yang berperan besar dalam memajukan daerahnya melalui tiga karakter, yaitu Inovasi, Kreatifitas serta Entrepreneurship.

Kepala Daerah Enterpreneur dinilai sebagai pemimpin yang kreatif dan menghasilkkan ide berkualitas dan inovatif karena terobosannya solutif, memudahkan, dapat diadopsi dan dirasakan masyarakat.

Serta berjiwa entrepreneur karena berpandangan jauh ke depan dan berorientasi perubahan.

Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani sangat bersyukur dengan diraihnya penghargaan ini.

"Ini adalah penghargaan yang ke-23 yang diraih Banjarbaru selama tahun 2019. Alhamdulillah apa yang kita lakukan mendapat apresiasi secara nasional," katanya.

Penghargaan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mengembangkan potensi wisata di Banjarbaru dan membangun berbagai tempat menarik.

Membenahi Ruang Terbuka Hijau serta membuat beberapa Kampung Tematik yang menjadikan Banjarbaru sebagai kota yang layak dikunjungi.

Selain itu, untuk menjadikan Banjarbaru dikenal oleh wisatawan di luar daerah, Pemko Banjarbaru telah menggelar launching Calender Of event di Kota Yogyakarta serta melakukan safari promosi wisata di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan di Kota Kalimantan Tengah (AOL/*).