BTS Cetak Sejarah! Daftar Pemenang MAMA 2019 di Jepang, Andmesh Juga Kebagian Penghargaan

BANJARMASINPOST.CO.ID - BTS cetak sejarah! Ini daftar pemenang Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2019 yang digelar di Nagoya Dome, Jepang. Andmesh juga kebagian penghargaan.

Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2019 yang digelar Rabu (4/12/2019) telah selesai.

Tiga kategori utama atau daesang MAMA 2019 diborong oleh BTS.

Daesang yang dimaksud adalah Album of the Year, Worldwide Icon of the Year, Song of The Year, dan Artist of The Year.

• Pacar Baru Baim Wong Dibongkar Putra Raffi Ahmad & Nagita Slavina, Rafthar Adukan ke Paula Verhoeven

• Kondisi Pilu Asisten Nike Ardilla Kini Diungkap Sohib Syahrini, Melly Goeslaw Tak Kuasa Tahan Tangis

• Beban Pikiran Ashanty Disinggung Anang, Ayah Aurel Hermansyah Ungkap Soal Sakit Autoimun Istrinya

• Umi Kalsum Disebut Norak, Ayu Ting Ting Akhirnya Buka Suara, Rival Via Vallen Itu Tegaskan Ini

Selain memborong daesang, BTS juga mendapat penghargaan di kategori lainnya.

Total sebanyak delapan penghargaan diterima BTS.

Di sisi lain, TWICE dan SEVENTEEN juga tidak kalah banyak membawa penghargaan.

Berikut daftar pemenang MAMA 2019.

Album of the Year: BTS

Song of the Year: BTS