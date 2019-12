Link Live Streaming Mobile Legends di SEA Games 2019, ESports Indonesia vs Filipina Jam 11.15 WIB

Live Streaming Mobile Legend di SEA Games 2019 tersaji. Tim Mobile Legend Indonesia vs Filipina di partai pertama.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung dan Live Streaming ESports Mobile Legend di SEA Games 2019 Filipina pada Kamis (5/12/2019).

Link Live Streaming Mobile Legend di SEA Games 2019 tidak disiarkan langsung di tv nasional, namun dapat ditonton di facebook Mobile Legend Indonesia.

Tim Esports Mobile Legends Indonesia akan menjalani pertandingan pertama mereka di SEA Games 2019 di Stadion Filoil Flying V Centre, Manila, Filipina mulai pukul 11.15 Wib.

SEA Games 2019 merupakan acara multi-olahraga antar negara yang diselenggarakan di Filipina.

• LINK Live Streaming RCTI! Jadwal Timnas U23 Indonesia vs Laos di SEA Games 2019, Demi Kans Lolos!

Untuk pertama kalinya, Mobile Legends: Bang Bang, bersama dengan lima titel esports lainnya, ditampilkan dalam pertemuan dua tahunan sebagai ajang perebutan medali.

Tim Mobile Legends Indonesia berada di Grup B bersama tuan rumah Filipina, Laos, dan Thailand.

Sementara itu, lima negara ASEAN lainnya tergabung dalam Grup A, yakni Myanmar, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Kamboja.

Tim Mobile Legends Indonesia diharapkan bisa meraih emas pada SEA Games kali ini. Sebab, pada kejuaran dunia Mobile Legends M1 Bang Bang World Championship 2019, Indonesia mampu menjadi juara. Keberhasilan tersebut di raih oleh tim Evos Legends.

Babak kualifikasi Mobile Legends akan dimulai pukul 10.30 hingga 21.00. Keesokan harinya pada Jumat (6/12/2019) tim peserta Mobile Legends akan memasuki babak semifinal. Perebutan medali emas akan berlangsung pada Minggu (8/12/2019).

Link Live Streaming Mobile Legende di ajang ESports SEA Games 2019 dapat diakses di tautan berikut :

LINK

Jadwal Mobile Legends Bang Bang Indonesia di SEA Games 2019, Live dari Stadion Filoil Flying V Centre, Manila, Filipina :

11.15 WIB : Filipina vs Indonesia

12.45 WIB : Indonesia vs Thailand

14.15 WIB : Indonesia vs Laos

