BANJARMASINPOST.CO.ID - SEA Games 2019 - , Shesar dan Firman Dipercaya Buktikan Diri sebagai yang Terbaik, Jojo Raih Emas

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito dan Firman Abdul Kholik dipercaya pelatih mampu memberikan pernampilan terbaik pada nomor perorangan SEA Games 2019 yang akan digelar di Muntinlupa Sports Center, Manila, Filipina, 5-9 Desember.

Pada SEA Games 2017 di Malaysia, Indonesia mendapat medali emas perorangan melalui Jonatan Christie alias Jojo.

Namun, Jonatan pada SEA Games 2019 tidak turun pada nomor perorangan karena langsung menuju Guangzhou, China untuk mengikuti BWF World Tour Finals, 11-15 Desember.

"Optimis, yang penting optimis dulu. Kalau untuk menyebut hasilnya bagaimana, saya rasa tidak ada yang bisa memastikan," kata pelatih kepala tunggal putra Indonesia, Hendry Saputra Ho, ditemui seusai pertandingan

"Yang terpenting kami siapkan. Mudah-mudahan dua pemain yang turun ini bisa membuktikan yang terbaik dalam ujian pertandingan kali ini. Kami terus menyiapkan. Mudah-mudahan mereka bisa tampil maksimal, yang penting do the best saja untuk Indonesia," ujar Hendry.

Hendry menyebut kedua pemainnya bermain biasa saja. Namun, strategi baru diterapkan saat bertanding dengan menyesuaikan situasi yang ada.

"Dalam bulu tangkis, tekanan pasti ada. Yang penting hasil akhirnya. Saya berharap mereka besok dalam kondisi bagus dan hasilnya maksimal," ucap Hendry.

Sebanyak 16 pemain kini tengah bersiap, mematangkan teknik dan fisik untuk menunjang penampilan di lapangan.

Perubahan pemain terjadi di sektor tunggal putri. Fitriani yang sedianya turun memperkuat Indonesia, akhirnya ditarik mundur karena cedera engkel kiri.

Fitriani kemudian digantikan oleh Ruselli Hartawan. Selain Ruselli, Gregoria Mariska Tunjung juga akan main di nomor perorangan tunggal putri.

Ganda putra akan menurunkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto akan turun di sektor ganda putri.

Dari ganda campuran, pasangan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dipasang untuk merebut medali perorangan.

