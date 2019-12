Maia Estianty Suka Pakai Daster Robek? Mantan Duet Mulan Jameela Ungkap Pakaian Rumahan Kesukaannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty berdaster, mantan rekan duet Mulan Jameela ungkap pakaian rumahan kesukaannya.

Melihat Maia Estianty dalam balutan dress atau pakaian bermerek mestinya bukan sesuatu hal yang mengherankan.

Terlebih profesi Maia Estianty sebagai seorang musisi membuat mantan rekan duet Mulan Jameela di Duo Ratu itu menuntutnya untuk tampil memukau.

Namun rupanya tak melulu pakaian bermerek dan berharga selangit, Maia Estianty juga menyukai baju rumahan seperti daster seperti yang diakuinya pada Jum'at, (6/12/2019).

Daster sendiri memang dikenal sebagai pakaian rumahan untuk ibu-ibu rumah tangga di Indonesia.

Begitu juga dengan Maia Estianty.

Pengakuan tersebut terlontar kala Maia Estianty mengunggah foto dirinya sedang berpose bak model profesional mengenakan pakaian bermerek Red Valentino.

Ibu 3 anak itu terlihat anggun mengenakan coat berwarna biru navy.

Di Instagramnya, Maia tak hanya mengunggah fotonya dalam satu gaya saja.

"Gimana gaya gw?

#coat by : @redvalentino @time.international

#mua by : @bumiauw

#hairdo by : @tommy_halyumi

#captured by : @theomonkey

#redvalentino #redvalentinoid #maiaestianty #fashion #style #semakintuasemakinbahagia #indonesianidol #happywifehappylife," tulis Maia di Instagramnya.