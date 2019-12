Perhotelan di Banjarmasin Geber Promo Tahun Baru, Okupansi Selama Akhir Tahun Capai 80 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kurang dari sebulan lagi memasuki tahun baru 2020, sejumlah hotel di Banjarmasin menggeber penawaran spesial bagi tamu pengunjung.

Hotel-hotel di pusat Kota Banjarmasin memiliki tingkat okupansi yang baik selama memasuki masa akhir tahun. Kendati begitu, pihak manajemen hotel terus berupaya tingkatkan hunian hotel.

"Di tahun baru kami akan mengadakan perayaan new year eve memorable moments bertajuk Seatastic New Year 2020. Ini adalah event hiburan outdoor untuk semua kalangan dari anak-anak hingga orang tua," jelas Senior Sales Rattan In Banjarmasin, Lia kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (6/12/2019).

Pihaknya menyajikan kuliner Seafood Barbeque sebagai sajian utama. Selain itu, juga tetap menyediakan western food dan Indonesian food lainnya.

"Harga yang kami tawarkan Rp 250.000 nett/pax atau dengan promo kamar kami dimulai dari harga Rp 999.000 nett berlaku bagi dua orang untuk tipe Superior include breakfast dan Seatastic 2020," imbuhnya.

Hotel berbintang 4 yang berlokasi di Jalan A Yani Km 5 Banjarmasin menyediakan beragam tipe kamar, mulai dari tipe superior dibanderol seharga Rp 570.000 nett, sudah termasuk dengan sarapan pagi buat dua orang dan akses bebas ke Cabanas The Executive Wellness.

Tipe kamar lainnya yang juga menjadi favorit tamu yakni Deluxe Pool Terace, yang ditawarkan adalah kamar dengan teras yang langsung menghadap ke arah swimming pool. Harga ditarif mulai dari Rp 1.100.000 nett.

Selama fase akhir tahun sejak Oktober lalu, Lia mengklaim okupansi di Rattan In cukup baik. Bahkan kenaikan selama Nopember dari bulan sebelumnya mencapai 5 persen.

Senada, di Nasa Hotel Banjarmasin tingkat hunian terisi hampir full selama masa akhir tahun. Dijelaskan Sales Manager Nasa Hotel Banjarmasin Checil Makaminan, okupansi selama Oktober dan Nopember jauh lebih baik dari Agustus dan September.

"Kenaikannya dari Agustus dan September sekitar 30 persen. Selama Oktober dan Nopember rata-rata tingkat hunian terisi 80 persen per hari," ungkap Checil.

Diakuinya, Nasa kerap menyelenggarakan event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) lokal dari instansi pemerintahan.

Untuk kamar, tipe yang paling favorit adalah tipe AR dan Superior yang dibanderol kisaran Rp 450.000 nett.

Menjelang tahun baru dipaparkan Checil, pihaknya menggeber paket tahun baru bertakuk Semarak Nusantara. Gala dinner dibanderol seharga Rp 99.000 per pax, ada live musik, games, dan pertunjukkan magic.

"Kami juga punya promo kamar bisa dibilang paket hemat. Bertema Christmas Shocking promo stay tiga malam Rp 999.000 sudah termasuk breakfast berlaku dua orang. Untuk new year room, promo tipe standard Rp 650.000 include gala dinner dua pax, dan tipe Superior seharga Rp 690.000 termasuk gala diner dua pax," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)