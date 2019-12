Asus Resmi Meluncurkan ROG Phone II di Indonesia, Ponsel Gaming yang Serba Ada

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemarin (5/12) Asus secara resmi meluncurkan ponsel gaming terbaru mereka dengan tagline "We Own The Game" di Jakarta.

ROG Phone II ini bisa dibilang sebagai ponsel gaming yang serba ada.

Segala fitur yang dibutuhin para gamer atau bahkan sekedar orang yang suka ponsel spek tinggi pun ada.

Sesuai dengan kata Willy Chen selaku Asus Country Product Manager India dan Indonesia, ROG Phone II ini memang menggabungkan keanggunan dan performa.

Dibalik desainnya yang gamer banget, ada sejumlah fitur andalan ROG Phone II yang bikin semua ngiler mau beli.

Nggak percaya? Cek satu per satu.

Refresh rate layar hingga 120 Hz

Bedasarkan klaim Asus, ROG Phone II adalah ponsel gaming pertama yang menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate mencapai 120 Hz.

Di pengaturan display, kamu bisa menentukan ingin seberapa besar refresh rate yang digunakan mulai dari 60 Hz, 90 Hz dan 120 Hz.

Air Trigger